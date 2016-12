Jeep e Harley-Davidson, insieme per amore

08:30 - Se si chiede a qualcuno quali marchi motoristici sono l’espressione tipica del “made in Usa”, uno di automobili e l’altro di moto, la risposta è con molta, molta probabilità: Jeep e Harley-Davidson. Due marchi che rappresentano molto più di sé stessi, perché Jeep è sinonimo di fuoristrada e Harley-Davidson delle moto custom. Con i loro tanti fan, i due leggendari american brands si incontreranno il 24 e 25 maggio a Torino per il loro primo raduno congiunto in Italia.

Due miti dunque, che si riuniscono nel Mirafiori Motor Village di Torino, dove daranno fondo a tutto il loro carattere. L’evento prevede infatti performance di car wrapping dal vivo, bike e car show, attività di test drive sia sulle moto Harley-Davidson che sulle Jeep Wrangler, nuova Cherokee e Grand Cherokee. Un’esperienza di guida che i calciatori della Juventus campione d’Italia (Jeep è main sponsor del club) hanno potuto fare qualche giorno fa a Balocco. Ma il divertimento non sarà fine a sé stesso. L’iniziativa ha infatti uno scopo benefico: raccogliere fondi a favore dell’IRCC, l’Istituto Ricerca sul Cancro di Candiolo. Non per niente lo slogan dell’evento è “Metti in Moto la Vita”.