In viaggio con Harley-Davidson

09:30 - Più di 20 mila km in sella a una Harley-Davidson Street Glide. Sono 50 i rider selezionati che partecipano a “Discover More”, il viaggio che i fan della Casa americana stanno svolgendo da settimane, con partenza da Amman, capitale della Giordania e la traversata di 30 Paesi d’Europa, Medio Oriente e Africa settentrionale. Il tour è approdato nel nostro Paese, organizzato da Harley-Davidson Italia.

Più che un viaggio è un’esperienza unica, una cavalcata alla scoperta di qualcosa “di più” che non si conosce abbastanza dei luoghi che spesso visitiamo con gli occhi del turista. “Discover More” è un giro fantastico attorno al Mediterraneo. L’itinerario italiano è partito dal Friuli e specificamente da San Daniele del Friuli, perché il lato enogastronomico del tour è curato alla perfezione e sono tante le occasioni culinarie che il Belpaese mette a disposizione della carovana. Dal Friuli si scende poi a Venezia e Bologna, per scollinare il celebre passo della Futa (amatissimo dai motociclisti) e raggiungere la Toscana. Qui le tappe d’obbligo sono state Montalcino e il suo Brunello e Bolgheri patria del Sassicaia – Ornellai, per poi risalire verso Parma, altra patria del prosciutto, e su su verso Como.

Il viaggio Harley-Davidson può essere ampiamente seguito attraverso i social media. È attivo un sito web dedicato a “Discover More” oppure si può utilizzare l’hashtag #DiscoverMore2014. Le tante storie di viaggio sono documentate con notizie, foto e video quasi in tempo reale. La conclusione è prevista il 6 settembre, in occasione dell’European Bike Week.