Il ritorno di Bultaco sarà elettrico

09:30 - Gli appassionati di moto le ricorderanno. Le Bultaco sono state per anni le moto spagnole più famose, più ancora delle Derbi finite poi nell’orbita del gruppo Piaggio. Fondata a Barcellona nel 1959, Bultaco manca però dalla scena mondiale da circa 30 anni e la notizia del suo ritorno suscita scalpore. Anche per la scelta radicale di produrre due moto ad alimentazione elettrica e ibrida elettrica, la Rapitan e la Rapitan Sport.

Due prototipi che diventeranno prodotti di serie a partire dal 2015. La promessa delle nuove moto Bultaco è un’autonomia di marcia di circa 200 km a emissioni zero, per una velocità di punta di 145 km/h. Una bella metamorfosi per un’azienda che era celebre per le sue moto da trial, una specialità che Bultaco rivoluzionò con i suoi motori a due tempi, più agili e leggeri dei quattro tempi all’epoca dominanti. Il risultato furono 5 Campionati Mondiali di trial consecutivi, dal 1975 al 1979. Ma anche in pista, con i suoi “cinquantini” terribili, Bultaco conquistò grandi successi, vincendo i titoli mondiali della Classe 50 nel 1976, 1977, 1978 e 1981.

Peccato soltanto che le Rapitan e Rapitan Sport non arriveranno subito in Italia. Bultaco intende infatti tornare inizialmente in Spagna, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, con una produzione annua comunque limitata a 2.000 unità l’anno. Lo stabilimento è il vecchio Derbi Moto di Barcellona, mentre a Madrid sarà creato un nuovo centro ricerche. A pieno regime si parla di circa 500 nuovi posti di lavoro legati al ritorno di Bultaco, e di questi tempi…