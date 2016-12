Il nuovo volto di Scarabeo

07:30 - Scarabeo volta pagina e, un po’, torna al passato. Che è quello che ne ha decretato i successi dei 20 anni a seguire, con più di 750.000 esemplari venduti. Tanto da diventare un brand specifico all’interno del gruppo Piaggio. Oggi Scarabeo si rinnova profondamente, presta più attenzione alle finiture e si propone con allestimenti più ricchi e completi.

Inedito è lo scudo anteriore, offerto in tinta con il colore della sella, mentre il parafango anteriore e la coda guadagnano tratti più moderni. I gruppi ottici sono stati ridisegnati, quello posteriore è dotato di luci a LED. Leggero, maneggevole, con le ruote alte da 16 pollici (i cerchi sono nuovi), Scarabeo è il veicolo perfetto per a città e prescinde dall’esperienza del guidatore. È poi accessibile nel prezzo e ha bassi costi di esercizio. Nuovo Scarabeo arriva in questi giorni sul mercato in tre modelli: 50 cc 2 tempi, 50 cc 4 tempi 4 valvole e 100 cc 4 tempi. L’entry level Scarabeo 50 2T è il più adatto al target giovanile e si caratterizza per le finiture “total black”.

Scarabeo 50 4T 4V si caratterizza per la comoda sella sdoppiata, per il cupolino e per i dettagli con finitura alluminio, per l’opzionale presa Usb nel cassetto. Il motore da 4,35 CV è tra i più potenti della categoria. Scarabeo 100 4T aggiunge eleganti dettagli cromati al suo design e ha di serie il cupolino e la presa Usb. Completano la dotazione il faro anteriore con luci di posizione a LED e il nuovo bauletto in tinta, dotato di schienalino imbottito. Prezzi: Scarabeo 50 2T costa 2.220 euro, franco concessionario e IVA inclusi, Scarabeo 50 4T 4V costa 2.420 euro e Scarabeo 100 4T costa 2.660 euro.