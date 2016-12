I giovani alla scoperta della Yamaha MT-07

È il 23enne milanese Stefano Nizzola il fortunato centauro italiano che ha provato in anteprima a Lanzarote, la più selvaggia delle isole Canarie, la nuova Yamaha MT-07 . Ora la moto è a listino anche in Italia, ma l'esperienza del giovane milanese – condivisa con altri 10 europei – merita di essere ricordata: è stato lui infatti a vincere il concorso "Diventa ambasciatore Yamaha MT-07" e a partire alla volta di Lanzarote, primeggiando col suo profilo tra oltre cento candidature.

“Il mio primo contatto con la strada in sella alla MT-07 è stata una emozione grandissima – ha raccontato Stefano – ma dopo pochi chilometri la sentivo già come fosse mia da sempre. L'ampia misura della ruota posteriore mi ha dato per tutto il tempo grande sicurezza, soprattutto in piega, rendendo la gestione complessiva di guida molto naturale e divertente. Gran bel motore e coppia da brividi, della nuova Yamaha mi ha impressionato in particolare la frizione che ho trovato sempre rapida e reattiva. Guidarla per una giornata intera è stato fantastico e con un prezzo cosi vantaggioso credo che presto ce ne sarà una anche nel mio garage".