Honda rinnova la gamma scooter PCX

09:00 - Honda ha allestito un grande padiglione a Motor Bike Expo, la rassegna veronese che mette in mostra le novità su due ruote più attese del 2014. C’erano le nuove moto medie a 4 cilindri CB650F e CBR650F, la splendida CB1100EX con cerchi a raggi e doppio scarico, le sportivissime CBR1000RR Fireblade, anche in versione SP, che Tgcom24 ha già avuto modo di scoprire. Ma la vera sorpresa è stata la nuova gamma PCX, uno degli scooter più venduti d’Europa, presente coi modelli 125 e 150 cc.

I nuovi scooter PCX 125 e 150 presentano una carenatura tutta nuova, le luci anteriori e posteriori full-LED, anche per porta targa e frecce, una sella nuova e un’utile presa di corrente alternata a 12V (per ricaricare il telefonino, ad esempio). Honda ha poi aggiunto il pulsante delle frecce che si accendono in situazioni d’emergenza e l’orologio digitale sul cruscotto. I due nuovi PCX confermano la loro maneggevolezza e il comfort di una sella alta da terra solo 760 mm e con la distanza tra le due pedane poggiapiedi di 540 mm, per una posizione di guida e passeggero molto comode. Sia la sella che lo sportellino del serbatoio si aprono con la pressione di un pulsante.

Ma la principale caratteristica tecnica dei nuovi Honda PCX sta nei motori, il monocilindrico 4 Tempi raffreddato a liquido è stato infatti rinnovato nell’efficienza. La versione di 125 cc da 11,7 CV di potenza riesce a percorrere mediamente 47,4 chilometri con un solo litri, così che un pieno basta per fare circa 375 km. La versione di 153 cc, pur aggiungendo un paio di cavalli in più, non è meno efficiente e fa 44 km con un litro di benzina. Va detto che la gamma PCX è stata la prima in casa Honda a montare il rivoluzionario motore a basso attrito eSP (enhanced Smart Power), dotato tra l’altro della tecnologia Start&Stop.