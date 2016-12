Honda Integra 750, ancora più grande

08:00 - Un po’ maxi scooter e un po’ moto, Honda Integra ha rivoluzionato due anni fa il modo di intendere le due ruote. Un mezzo davvero speciale, che spiega il grande successo riscontrato in Italia ed Europa. Si guida come uno scooterone, per esigenze di commuting cittadino, ma ha dotazioni tipiche di una moto, un bel motore da 55 CV, l’ABS di serie e il cambio sequenziale a doppia frizione DCT.

Caratteristiche che Honda ha voluto rafforzare sulla nuova Integra 750 Model Year 2014. Il motore bicilindrico accresce la cilindrata, da 670 a 745 centimetri cubici, e oltre alla potenza aumenta anche la coppia, più fluida nel suo arco di erogazione. Migliora anche il dato sui consumi, che guadagna un chilometro e passa da 27,9 a 28,9 km con un litro di benzina. Nuovo Honda Integra 750 è già a listino al prezzo base di 9.090 euro.