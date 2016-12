Honda Crossrunner 2015, fusione di stili

08:30 - Se c’è una moto che ha buone ragioni per definirsi “crossover”, beh questa è la Honda Crossrunner. Che a quasi 4 anni dal lancio si rinnova, acquisendo un po’ più potenza e coppia e affermando in modo ancora più netto il suo look “adventure”. Per identificarne il carattere, Honda definisce la Crossrunner 2015 una “adventure sports tourer”, perché sposa la sportività del motore 4 cilindri con l’indole turistica e stradale, e ad esprimere quest’ultima sono la posizione di guida eretta e l’ergonomia al manubrio.

Una moto poliedrica, rinnovata nel telaio – in alluminio a doppio trave con un monobraccio nuovo e con capriata di rinforzo – e con ruote a 12 razze con pneumatici ribassati da 17 pollici e misura 120/70 davanti e 180/55 dietro. Maggiorata è sia l’escursione della forcella anteriore (ben 25 mm) che di 28 mm quella del monoammortizzatore. Ottimo l’impianto frenante che ai dischi anteriori da 310 mm di diametro aggiunge la sicurezza dell’ABS di serie. Il motore della Crossrunner 2015 è il V4 16 valvole con distribuzione bialbero di 800 cc (lo stesso della Honda VFR800), forte di 106 CV erogati a un picco di oltre 10.000 giri/minuto e di una coppia che adesso è più generosa ai bassi e medi regimi.

Oltre all’ABS standard, la splendida crossover nipponica offre al pilota il sistema di recupero immediato della coppia (quindi ripresa e accelerazione immediate) in caso di perdita di aderenza della ruota posteriore. Il sistema è disattivabile dal pilota ed è un brevetto Honda (Honda Selectable Torque Control system). La Crossunner 2015 ha anche un maggior ventaglio di dotazioni di serie, come le manopole riscaldabili su 5 livelli, la sella regolabile in altezza su due posizioni, gli indicatori di direzione a disattivazione automatica e un eccezionale impianto luci full-LED per permettere a questa turistica fatta per gli sport d’avventura di marciare in sicurezza anche nelle ore notturne. Prezzi non ancora resi noti, ma non distanti dagli 11.000 euro dell’attuale Crossrunner.