Harley-Davidson veste i suoi centauri

14:00 - La primavera tarda a farsi sentire, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: siamo a marzo e prima o poi le belle giornate arriveranno. Quelle che ci spronano a tirar fuori la moto dal box, la “vecchia” Harley-Davidson ad esempio, ma anche una nuova della gamma 2014 come l’ultima versione della Sportster 883 o l’inedita Street 750. E magari per la prima gita di primavera si può pensare di indossare uno dei nuovi capi di abbigliamenti griffati Harley-Davidson.

Come ormai ci ha abituati da anni, la Casa di Milwaukee coltiva con attenzione maniacale il suo marchio e ci regala sempre accessori di qualità e dalla forte identità. In questi giorni lancia la nuova collezione Spring, con proposte di abbigliamento sia tecniche che casual, capi rivolti al centauro ma anche alla donna, sempre più presente in sella alle Harley. Tra i capi maschili si segnala la giacca Speed & Power Hooded Activewear in puro cotone e con cappuccio, resa particolare dagli effetti washed che donano al capo un aspetto vissuto. Disponibile in colore grigio Charcoal e taglie dalla S alla 5XL, costa 104 Euro al pubblico. Chi preferisse il nylon, resistente all’acqua, la collezione Spring pripone la Selton Casual Jacket, con collo alla coreana e chiusura a zip, molto comoda. È disponibile in due colori e nelle taglie dalla S alla 5XL al prezzo al pubblico di 153 Euro.

Tra I nuovi capi Harley-Davidson per donna citiamo la felpa con cappuccio Passion & Freedom Hooded Activewear, 90% cotone e 10% tessuto poly. Si ispira ai colori della primavera e ha la chiusura con cerniera e la doppia tasca a marsupio. Disponibile nelle taglie dalla XS alla 2XL, costa 118 Euro. Non mancano camicie a maniche corte, canotte, T-shirt nella collezione, che è disponibile presso i concessionari della rete ufficiale Harley-Davidson e sul sito www.harley-davidson.it