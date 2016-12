09:00 - Il viaggio ad andature turistiche in sella a una Harley-Davidson fa pensare subito alle strade d’America, quei corridoi lunghissimi e dritti del Midwest in cui lo sguardo si perde all’orizzonte. Espressione ideale di quest’idea di libertà è la nuova SuperLow 1200T, la prima moto della gamma SuperLow a montare il motore Evolution 1200 V-Twin raffreddato ad aria e con iniezione elettronica. Una soluzione che rende il viaggio più lieve, perché il poderoso 1.200 è affidabile e molto progressivo nell’erogazione della coppia, quasi 100 Nm la massima a soli 3.750 giri al minuto.

Agile e leggera come tutte le Sportster Harley-Davidson, la nuova SuperLow 1200T vanta sospensioni regolabili e un ammortizzatore posteriore facilmente regolabile nel precarico. Un pacchetto ideale per l’uso turistico e con un’ergonomia adatta anche a motociclisti di bassa statura. La comoda sella biposto è ribassata, alta da terra appena 702 millimetri, ma facili da raggiungere sono anche il manubrio e i comandi a pedale. Per il comfort dei viaggiatori spiccano le borse laterali ricoperte in vinile e con serratura, e molto comodo si rivela anche il parabrezza removibile. Idee che seguono i dettami del Progetto Rushmore, il programma di customizzazione che ha visto la Casa di Milwaukee chiedere direttamente ai suoi clienti cosa fare per migliorare la guidabilità delle sue moto.

La nuova Harley-Davidson SuperLow 1200T ha di serie l’ABS, che rafforza il già potente sistema frenante, basato su un disco anteriore da 300 mm di diametro e su un disco posteriore da 260 mm. Di serie il sistema di sicurezza H-D Smart con telecomando e sensore di prossimità e l’accensione senza chiave. Il prezzo della SuperLow 1200 T è di 12.800 euro.