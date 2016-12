09:00 - Per gli harleysti l’attesa è finita. L’amato Road Glide è tornato nella nuova veste 2015, una veste cucitagli addosso dai fan della moto e di Harley-Davidson, che grazie al Progetto Rushmore hanno potuto interagire con i designer e i tecnici della Casa americana per realizzare il nuovo modello. La Road Glide Special è una moto Touring dai tratti aggressivi, basti dare uno sguardo alla forma slanciata e al muso a forma di squalo.

Progettata per facilitare i viaggiatori e per regalare comfort a chi è solito macinare tanti km in sella, la nuova Harley-Davidson Road Glide Special si caratterizza per le sospensioni posteriori ribassate a regolazione manuale e per gli inediti fari a LED con ottica riflettente Dual Daymaker, perfetta sia per la guida di giorno che per l’illuminazione delle notti più buie. La nuova carenatura ancorata sul telaio è stata ridisegnata con tripla presa d’aria Splitstream per ridurre gli scuotimenti della testa e garantire sempre un flusso d’aria confortevole. Standard le borse laterali rigide che si aprono con un semplice tocco e il Cruise Control. Attenzione particolare è stata data anche al comfort, col sistema di infotainment Boom! Box 6.5GT e il touchscreen per la navigazione GPS gestibile dai joystick posti sul manubrio. Quanto al motore, il tipico borbottio del bicilindrico Twin Cam 103 V-Twin scorre nei due scarichi cromati e basta un colpo di acceleratore per sprigionare la possente coppia. La Road Glide Special è equipaggiata con l’ABS.