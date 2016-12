Harley-Davidson, gran festa in Austria

08:45 - Il lago austriaco di Faaker See, in Carinzia, è pronto ad accogliere i più di 100 mila motociclisti e appassionati Harley-Davidson che vi approderanno dal 2 al 7 settembre prossimi. È qui infatti che si svolge la 17° edizione dell’European Bike Week, il più grande raduno moto d’Europa, aperto a tutti e a ingresso libero. Cinque giorni e cinque notti di eventi: tour in moto, musica dal vivo, lezioni di tuning e relazioni che gravitano intorno al mito Harley-Davidson.

Cuore dell’evento – che abbraccerà gli alberghi nel raggio di 20 km dal lago – sarà l’Harley-Davidson Village, ed è qui che parte a chiude l’anello di 25 km sulle sponde del lago che farà da terreno principale per le escursioni degli harleysti. Nel corso dell’European Bike Week ci sarà spazio anche per conoscere i nuovi modelli della gamma 2015 del brand americano, come la Road Glide Special svelata da pochi giorni. Una sezione speciale Custom Bike Show permetterà di scoprire moto speciali inedite realizzate dai più importanti customizer europei, e non mancheranno aree per gli scambi di pezzi, ricambi e articoli da collezione. Ogni sera il Main Stage, i bar e le varie aree dell’evento offriranno spettacoli ed esibizioni, come quella dei Temperance Movement, gruppo blues-rock che a Berlino ha fatto da supporto ai Rolling Stones. Partner dell’evento un altro mito dei motori a stelle e strisce: Jeep. Tutte le informazioni sul grande raduno di Faaker See sono disponibili sul sito http://www.hogeuropegallery.com/ebw.