Ducati rilancia l’estro di Diavel

08:00 - Il 2013 è stato l’anno dei record per Ducati. Mai ha venduto nel mondo tante moto, ben 44.287, e così per premiare i fan ha deciso di offrire nel 2014 tante novità di prodotto. L’ultima in ordine di tempo è il nuovo Diavel, “sport cruiser” di grande fascino che la Casa di Borgo Panigale ha presentato in concomitanza al Salone auto di Ginevra e alla 6° edizione di Motodays a Roma. Insomma, la cura Audi, che proprio nel 2013 ha rilevato Ducati, funziona alla grande.

Bella come una special, grande personalità, con un motore evoluto e tanta tecnologia, nuovo Ducati Diavel è in grado di offrire un piacere di guida straordinario. La moto dispone dell’evoluzione più recente del motore Testastretta 11° DS di 1.198 cc, forte di 162 CV e capace di prestazioni importanti, superiori alla media di categoria. Performance gestite però in tutta sicurezza, grazie all’ABS, al Traction Control e alle modalità di guida Riding Mode Ducati, che fanno parte del bagaglio standard della moto. Per la quale Pirelli ha persino studiato uno pneumatico posteriore apposito, molto largo (240 millimetri) a garanzia della stabilità.

Il look di nuovo Ducati Diavel 1200 si caratterizza per l’inedito proiettore anteriore full led e per il nuovo impianto di scarico. Diavel è disponibile nella versione Dark Stealth, con telaio traliccio nero e cerchi neri, e in quella più sportiva Diavel Carbon che propone l’inconfondibile colore rosso Ducati con telaio rosso e cerchi neri. È anche disponibile una nuova colorazione Star White con telaio bianco e cerchi neri a contrasto. Nuovo Diavel arriverà nei Ducati Store ad aprile, i prezzi partono dai 17.990 Euro della versione Dark Stealth, la Diavel Carbon costa invece 21.490 euro.