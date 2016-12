Ducati presenta il nuovo Monster 821

08:30 - Ducati ha svelato a Bologna le prime immagini del nuovo Monster 821, la versione d’accesso alla terza generazione della gamma Monster. Una moto essenziale nello stile, ma brillante e che assicura grande divertimento. Con questo modello Ducati intende rafforzare il successo di Monster, che in più di 20 anni di vita ha già collezionato oltre 290 mila unità vendute. La novità del Monster 821 è l’adozione del motore bicilindrico Testastretta 4 valvole raffreddato a liquido, nella celebre versione denominata 11° che coniuga elevata potenza – 112 CV – e grande versatilità ai bassi regimi.

Nuovo Ducati Monster 821 ha la ciclistica e l’impianto frenante che rendono eccellente la dinamica di marcia delle altre moto della gamma Monster. Si adatta però a un pubblico all’inizio della sua avventura motociclistica, con la sella regolabile in altezza e l’elettronica d’avanguardia per garantire la miglior sicurezza. La moto è dotata di controllo di trazione regolabile su 8 livelli, di ABS regolabile su 3 livelli e del Riding Mode Ducati, con tre livelli di potenza regolabili per avere sempre la potenza e la risposta del motore adatte alle esigenze della strada. Per i neopatentati è anche disponibile la versione depotenziata a 35 kW. Nuovo Ducati Monster 821 è offerto nelle due versioni Dark e Dark Stealth, arriverà nelle concessionarie italiane a luglio e i prezzi partono da 9.990 euro.