Ducati e Dainese, ecco la giacca con l’airbag

09:00 - Una giacca per motociclisti con l’airbag integrato. Un passo importante per la sicurezza di chi va su due ruote, firmata in simbiosi da Ducati e Dainese. Il dispositivo non è uno studio, è un prodotto reale: la giacca Ducati Apparel D Air by Dainese, realizzata in Gore-Tex, è infatti dotata di un sistema intelligente integrato sulla moto e con collegamento wireless. Ducati lo propone sulla speciale Multistrada 1200 S Touring D-Air, prima moto della produzione di serie con l’innovativo sistema airbag integrato nell’abbigliamento.

L’airbag nella giacca per motociclisti è un’invenzione tutta italiana, portata avanti da due brand italiani, anche se Ducati è passata un anno fa sotto il controllo di Audi. Il sistema Multistrada D-Air si basa su sensori integrati nella moto, che analizzano le condizioni dinamiche e valutano le circostanze che rendono plausibile l’apertura dell’airbag posto nella giacca. Attivazione che avviene in appena 45 millisecondi, così da garantire la necessaria sicurezza al pilota e ridurre il rischio di lesioni. In caso di scivolata su un fianco, ad esempio, il sistema intelligente D-Air espande l’airbag per proteggere pilota e passeggero in caso di impatto contro un ostacolo durante la scivolata stessa, per un volume massimo di 12 litri.

Il sistema Multistrada D-Air è stato testato in Germania e ha ottenuto il riconoscimento TÜV SÜD per la qualità e la sicurezza del prodotto. Ducati lancerà la nuova Multistrada 1200 S Touring D-Air nel mese di maggio, il prezzo è di 20.990 euro. Il colore di questa moto speciale da 150 CV è esclusivamente il rosso fiamma Ducati.