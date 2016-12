Ducati, al via la produzione di Monster 1200

08:30 - Tra meno di un mese arriverà nelle concessionarie Ducati il nuovo Monster 1200, icona di stile il cui primo modello debuttò all’Intermot di Colonia nel 1992. La produzione è infatti stata avviata nello stabilimento di Borgo Panigale e conferma quelle doti tipiche della superbike emiliana: design mozzafiato, grandi prestazioni, tante possibilità di personalizzazione.

Disponibile nelle due versioni Monster 1200 e 1200 S, la nuova Ducati ha un telaio totalmente ridisegnato, che accoglie il più sofisticato impianto frenante oggi sul mercato. Campione di versatilità, la moto vanta un innovativo sistema di regolazione dell’altezza sella ed è anche particolarmente leggera per la categoria: 182 chili e una dinamicità imperiosa. Il motore è il 1198 Testastretta 11° DS di derivazione Superbike ed è dotato del sistema di controllo della trazione a 8 livelli, ABS a 3 livelli e acceleratore Ride-by-Wire a 3 livelli, tutti associati ai Riding Mode Ducati, selezionabili attraverso il pulsante di ritorno frecce. La potenza è di 135 CV per Monster 1200 e 145 CV per la versione S.

La versione base Monster 1200 è disponibile nel colore rosso Ducati con telaio rosso e cerchi neri, mentre Monster 1200 S è proposta con livrea rosso Ducati con telaio rosso e cerchi nero lucido, oppure in una sorprendente colorazione bianca con telaio bronzo e cerchi nero lucido. Il prezzo in Italia è di 13.490 euro per Monster 1200, chiavi in mano, e 15.990 euro per la versione 1200 S.