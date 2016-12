Da zero a 300 con MV Agusta

09:30 - Condividere una passione, quella per la moto, insegnando a guidarla nel miglior modo possibile, sia sportivamente che nel rispetto della sicurezza. È quanto si ripromette l’accademia “Dazeroa300”, che si avvale del contributo fondamentale di MV Agusta e dell’esperienza di Marco Lucchinelli quale coordinatore dei corsi. L’ex campione del mondo di motociclismo è il fondatore della scuola di guida sportiva “Dazeroa300”, che per la stagione 2014 svolgerà i suoi corsi sui circuiti di Vairano di Vidigulfo, nel pavese, e di Adria in provincia di Rovigo.

I corsi saranno ovviamente differenziati in base all’esperienza del pilota. C’è il corso base che si rivolge ai principianti e quello master dedicato ai piloti esperti. Il primo assicura la massima sicurezza grazie a moto – potentissime MV Agusta – modificate con telaietti aggiuntivi e ammortizzatori supplementari. In pista ci sono poi istruttori di grande esperienza e addirittura, nel primo corso svoltosi a metà maggio a Vairano, il “maestro” d’eccezione è stato Noriyuki Haga. Oltre ai corsi di guida, la scuola di Lucchinelli organizza anche prove libere aperte a tutti coloro che vogliono provare l’adrenalina della guida in pista, in un contesto dove il team di istruttori e tecnici “Dazeroa300” offre il suo contributo per migliorare la messa a punto della proprio moto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet www.dazeroa300.com.