BMW rinnova la R 1200 RT

09:30 - Il mototurismo d’elite è terreno fertile per BMW, che rafforza la sua immagine con la nuova R 1200 RT. Una moto che offre all’unisono grande comfort di marcia e brillantezza del motore. BMW Motorrad ne ha rinnovato l’ergonomia di guida, abbassando di 20 mm il triangolo manubrio-seduta-pedane, ottimizzando così il contatto con il suolo e il comfort di marcia. Nuovo è poi il parabrezza, più protettivo, e nuovo è anche il display TFT a colori da 5,7 pollici.

La BMW R 1200 RT è stata potenziata nel motore boxer di 1.200 centimetri cubici, con 125 CV ora a disposizione a 7.750 giri al minuto, per un picco di coppia di 125 Nm a 6.500 giri. Il guidatore può scegliere tra due modalità di marcia – Rain e Road – e di serie ha il Controllo automatico della stabilità ASC. Come optional viene offerta una modalità di guida Pro che comprende la funzione sportiva “Dynamic” e la funzione Hill Start Control per facilitare l’arresto e la partenza in salita. La maxi turistica tedesca sperimenta molte soluzioni innovative: è la prima moto cui è possibile abbinare a richiesta il cambio elettroassistito BMW Pro, un’assoluta novità mondiale. E sempre optional sono le sospensioni elettroniche semiattive, che fanno di questa moto una vera regina dei viaggi su due ruote. La nuova BMW R 1200 RT costa 18.200 euro.