08:20 - Turismo in moto? E che sia, ma col massimo del comfort e persino del lusso. Con la nuova BMW K 1600 GTL Exclusive il mototurismo raggiunge infatti nuove vette. Già il look denota tutto: inserti del serbatoio in alluminio, l’impianto di scarico tutto cromato e 4 strati di vernice “mineralweiss” metallizzato lucido sulla carena, sì da creare un gioco stilistico di grande fascino e ben in armonia con le cromature dei rivestimenti di seduta, schienale e bracciolo del passeggero.

La BMW K 1600 GTL Exclusive lancia per la prima volta su una moto l’antenna a pellicola per la radio, inserita nel coperchio del topcase. La sella di nuova conformazione è la più comoda che si possa immaginare e integra i braccioli, lo schienale è riscaldabile. Nella dotazione di serie ci sono i proiettori supplementari a LED, la luce diurna sempre a LED e le luci adattive in curva allo xeno, il controllo della pressione pneumatici, la seconda luce dei freni, la staffa paramotore, la luce di cortesia per l’illuminazione del suolo della zona circostante. E ancora le borse interne per la valigia e il topcase, entrambe ricamate! L’avviamento è del tipo Keyless Ride (senza chiave) e la chiusura centralizzata con antifurto integrato. Non manca l’impianto audio con interfaccia per iPod, MP3, USB, Bluetooth, e il navigatore.

Insomma una moto sontuosa. Anche per la potenza del motore BMW, un 6 cilindri in linea di 1.600 cc che sviluppa 160 CV. La coppia massima di 175 Nm è erogata a 5.250 giri/minuto, ma oltre il 70% di questa è disponibile già a 1.500 giri. Tre le modalità di guida – Rain, Road e Dynamic – ma soprattutto la raffinatezza delle sospensioni a regolazione elettronica (ESA II), che ottimizzano costantemente la taratura di molle e ammortizzatori e rendono questa moto BMW sempre fruibile, in qualsiasi condizione di carico e manto stradale. Di serie anche il Dynamic Traction Control, mentre l’ABS si accompagna all’Hill Start Control, che aiuta nelle partenze in salita. Il prezzo della BMW K 1600 GTL Exclusive è di 30.400 euro.