09:00 - La moto perfetta per viaggiare. Così Aprilia definisce la Caponord 1200 Travel Pack, la versione più turistica e accessoriata della sua maxi bicilindrica, dotata di serie di cavalletto centrale e moto-valigie in tinta di carrozzeria. Per andare ovunque, anche al NordKapp appunto, oltre quel Circolo Polare Artico che rappresenta forse la meta dei sogni di ogni motociclista. Ma soprattutto Aprilia Caponord 1200 Travel Pack offre di serie il più completo e sofisticato sistema di controlli elettronici per ottimizzare il comfort e la sicurezza.

Merito dei sistemi di taratura automatica dell’ammortizzatore e del controllo di trazione, che assicurano correzioni immediate, per una sensazione di sicurezza totale. Lo speciale allestimento Travel Pack aggiunge alla dotazione base della Caponord 1200 il sofisticato Aprilia Dynamic Damping, il Cruise Control, l’ammortizzatore con precarico molla regolabile in 4 settaggi definiti (solo pilota, pilota e passeggero, solo pilota con motovaligie, pilota e passeggero con motovaligie). Un’elettronica davvero sofisticata, che fa della superbike Aprilia la prima moto al mondo ad avere la sospensione posteriore completamente attiva, in grado di autoadattarsi alle condizioni della strada. Sempre per la sicurezza, sulla gamma della Caponord 1200 ci sono anche l’ABS a due canali (disinseribile) e l’Aprilia Traction Control (l’ATC) regolabile su tre livelli d’intervento.

Il motore è il bicilindrico a V di 90° da 125 CV, con due iniettori per cilindro e quindi più efficiente nella combustione e nei consumi. Ha tre mappature del motore: touring, sport e rain. In quest’ultima l’erogazione di potenza scende a 100 CV. Il Travel Pack fa un po’ perdere alla Aprilia Caponord quel corpo snello che ne esalta la dinamicità, ma questa versione è fatta per il mototurismo e così si apprezzano doti concrete come le moto-valigie abbinate da 29 litri di capacità, il parabrezza regolabile, i paramani e i particolari profili del cupolino per garantire l’ottimale protezione dall’aria. Il prezzo di Aprilia Caponord 1200 Travel Pack è di 16.500 euro.