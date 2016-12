Al via la 6° edizione di Motodays

14:00 - Se per l’auto a tenere banco in questi giorni è il Salone di Ginevra, nel suo piccolo la moto trova in Roma il luogo ideale per una sua rassegna primaverile. Apre infatti oggi e chiuderà domenica 9 marzo alla Fiera di Roma la 6° edizione di Motodays, il principale salone Moto e Scooter del Centro-Sud Italia. Lo scorso anno furono ben 141.000 i visitatori in 4 giorni, un numero davvero ragguardevole se si pensa che un maxi evento come Ginevra attrae 700 mila spettatori in 11 giorni (e due weekend interi).

A Motodays 2014 ci sarà tanto da vedere. I costruttori presenti vanno dal gruppo Piaggio (Aprilia, Moto Guzzi, Gilera, Vespa e Scarabeo) alla Ducati, passando per le giapponesi, sempre molto attive alla kermesse capitolina: Suzuki, Honda, Kawasaki e Yamaha. Ma il pubblico avrà anche l’occasione si scoprire le ultime novità europee, da BMW a KTM a Triumph, senza dimenticare gli specialisti scooter Kymco e Peugeot. Buell annuncia la premiere mondiale della superbike EBR. Tanto da vedere, ma anche tanto da provare. L’area esterna di 25 mila metri quadrati e una pista di 1.200 metri tra asfalto e terra permetteranno agli appassionati di provare più di 80 tra scooter e moto. Per i bambini è a diposizione una pista di minicross.

Quattro le aree tematiche della rassegna: “Days on the Road” è l’area interamente dedicata al turismo su due ruote, realizzata in collaborazione con la rivista Mototurismo; “Kromature” è invece l’area riservata ai chopper, alle custom e al mondo bikers in ogni sua sfaccettatura, con un ampio spazio dedicato alle cafè racer più amate; l’area “Motodays Vintage” è dedicata alle due ruote del passato e il contributo decisivo è del motoclub Yesterbike, che ha riunito vari motoclub per dar vita a una Mostra-Mercato nei giorni di sabato e domenica; infine l’“Area Green” per gli amanti della mobilità ecologica.