A Misano il World Ducati Week 2014

10:00 - Non solo la tappa del Mondiale Superbike corsa ieri, o la MotoGP il prossimo 14 settembre, Misano è anche il più accogliente dei circuiti italiani e si appresta ad ospitare uno dei raduni più grandi del mondo: il World Ducati Week. Quest’anno si svolge l’ottava edizione, dal 18 al 20 luglio. Il maxi raduno è talmente atteso che si svolge a cadenza biennale e l’ultima edizione nel 2012 richiamò sul circuito dedicato a Marco Simoncelli 65 mila ducatisti.

I motivi d’interesse del WDW 2014 sono tanti, spicca venerdì sera 18 luglio la presentazione del nuovo Scrambler Ducati, con in programma lo “Scrambler Beach Party”. Tra le moto della Casa di Borgo Panigale, un ruolo da star lo riceverà la 916, che celebra il suo 20° compleanno. Accanto a lei l’erede 1199 Superleggera, che proprio pochi giorni fa si è aggiudicata il Compasso d’Oro, il premio più importante del design industriale italiano, alla XXIII edizione ma assegnato ogni 3 anni. Tanti i testimoniale presenti a Misano nel corso del WDW 2014, dai piloti MotoGP Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow, al pilota collaudatore del Ducati Test Team Michele Pirro, dai due piloti ufficiali del Team Ducati Superbike Davide Giugliano e Chaz Davies, ai fuoriclasse del passato recente Troy Bayliss e Carlos Checa, veri ambasciatori del brand italiano nel mondo.

Sul sito Internet wdw.ducati.it è già possibile acquistare i biglietti per il World Ducati World 2014. Due le tipologie di biglietto: validità un giorno oppure per tutte e tre le giornate. La vendita via web sarà attiva fino al 13 luglio. Non solo, ma il biglietto si distingue in pass motociclista (pilota + moto) e pass passeggero/visitatore (persona singola senza moto). Ma la partecipazione sarà per tutti a 360 gradi, con spettacoli, test-ride in pista e fuori, esibizioni dei piloti Ducati. L’evento è perfettamente inserito nella ricca programmazione estiva della riviera romagnola, tanto da dedicargli una “Notte Rossa”.