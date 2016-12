A Misano come i piloti della Superbike

07:30 - Domenica 22 giugno Misano ospita il Mondiale Superbike e il giorno dopo, lunedì 23, gli appassionati di moto potranno provare le emozioni della guida in pista. Grazie a Pirelli, che sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano ha organizzato il Pirelli Diablo Day. Una giornata di sessioni in pista, in cui ogni partecipante avrà a disposizione tre turni da 20 minuti per girare sul circuito romagnolo, supportati dagli ingegneri Pirelli sul miglior modo di usare le gomme e sull’assetto della moto.

Per partecipare al Pirelli Diablo Day è necessario avere una motocicletta equipaggiata obbligatoriamente con pneumatici della gamma Pirelli Diablo (Superbike, Supercorsa SC, Supercorsa SP, Rosso Corsa o Rosso II). I partecipanti verranno suddivisi in base all’esperienza dichiarata e agli pneumatici utilizzati, ma per ogni informazione è possibile visitare il sito di Pirelli Moto o rivolgersi alla segreteria organizzativa dell’evento (telefono 011/889308) o via mail all’indirizzo pirelliday@gruppostrike.it. Per tutti la possibilità di avere una raccolta di foto scattate dal fotografo ufficiale del WSBK, il Mondiale Superbike. Tra gli ospiti d’eccezione il pilota Ducati Davide Giugliano.

I motociclisti potranno scegliere tra tre diversi pacchetti: Silver offre 3 turni in pista da 20 minuti e la consulenza dei partner tecnici e degli sponsor del Campionato Mondiale Superbike. Il costo di questo pacchetto è di 50 euro. Il Pacchetto Gold aggiunge un Pass Paddock WSBK valido per domenica 22 giugno per assistere alle gare del Campionato Mondiale Superbike e costa 80 euro. Il Pacchetto Platinum aggiunge l’esclusivo programma Hospitality VIP Pirelli, che include il pranzo e l’accesso nella zona lounge del circuito e costa 150 euro. Partner del Pirelli Diablo Day sono ENI, title sponsor del Campionato Mondiale Superbike, Ducati, Arai, Andreani Group, Motorquality, Brembo, Acerbis, Dainese con i caschi AGV.