È tempo di Primavera in casa Vespa

07:00 - C’è una caratteristica di Vespa Primavera: è sempre stata protagonista del suo tempo. La prima volta di Vespa Primavera fu infatti nel 1968 e il modello inseguiva la voglia di libertà, indipendenza, ribellione che correva all’epoca. Era il più giovanile degli scooter della gamma Vespa, e lo è oggi la nuova Primavera dal punto di vista tecnologico ed estetico. Disponibile in questi giorni negli showroom Piaggio, presso i quali è anche possibile prenotare una prova di guida, la nuova Vespa Primavera è proposta in 4 versioni: 50 2 Tempi e 50 4 Tempi, 125 3V e 150 3V. Il cambio è CVT a variazione continua.

Il design è radicalmente nuovo rispetto alle altre versioni di Vespa. La modernità è ben inscritta nel proiettore anteriore a LED, nei cerchi in lega da 11 pollici, mentre un ritorno al passato rappresenta la sella lunga e appuntita. I colori nei quali Primavera è offerta sono classici evergreen dell’universo Vespa: MonteBianco, Blu Midnight, Rosso Dragon, Marrone Crete Senesi, Azzurro Marechiaro, Nero Vulcano. Ma quel che spicca, tra design e tecnica, è la scocca completamente nuova e tutta realizzata in acciaio, che conferma l’agilità dello scooter ma vi aggiunge maggior stabilità e una buona dose di comfort in più.

Le due versioni di punta di Vespa Primavera – quelle di cilindrata 125 e 150 – dispongono del nuovo, evoluto motore monocilindrico con distribuzione a tre valvole, due in aspirazione e una di scarico. È il motore della Vespa 946, sviluppato e prodotto a Pontedera, con iniezione elettronica e raffreddamento ad aria. Molto brillante, concilia performance ed efficienza, basti pensare che alla velocità costante di 50 km/h il 3V percorre fino a 64 km con un litro di benzina! Non solo, ma gli intervalli di manutenzione sono lunghi, previsti ogni 10.000 km, così da abbattere drasticamente i costi di gestione. Anche i due cinquantini si fanno valere, il 4 tempi è il più potente 50 cc del mercato (4,35 CV). Prezzi: Vespa Primavera è proposta a 2.720 Euro nella versione 50 2T, 2.820 Euro la 50 4T, 3.700 Euro la 125 4T 3V e 3.900 Euro la 150 4T 3V.