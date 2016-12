07:30 - Parla italiano la Replica sportiva di Yamaha WR450F, la enduro che ha gareggiato agli Assoluti d’Italia 2013 grazie alle specifiche del Miglio Racing Team, supportato ufficialmente da Yamaha. Un’esperienza dalla quale è nata una moto per l’uso stradale davvero emozionante, estrema, una versione “pronto gara” per neofiti ed esperti del cross: la WR450F Kit “Replica”.

Nessuno stravolgimento rispetto al modello di serie, ma un attento lavoro di alleggerimento e setting, più il Power Tuner per massimizzare l’erogazione di potenza. I pararadiatori sono stati realizzati su misura e con una nuova cruna realizzata in materiale plastico, più leggero e deformabile in caso di impatto. Il codino snello e leggero accoglie l’esclusivo portatarga in carbonio, che funge anche da rinforzo per il parafango. Speciale è anche la sella, realizzata in due differenti tipi di materiale antiscivolo per offrire miglior aderenza e protezione al pilota, mentre i paramani bianchi specifici completano la linea e proteggono da urti e sassi. Gomme Metzeler Six Days assicurano poi il perfetto grip in ogni situazione. L’esclusiva Yamaha WR450F Kit “Replica” è disponibile da pochi giorni sul mercato al prezzo di listino di 9.500 euro.