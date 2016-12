Yamaha MT-09, la naked-motard

09:30 - Fine settimana di traffico intenso, quello appena trascorso, nei concessionari ufficiali Yamaha. La Casa di Iwata ha infatti lanciato in Italia la nuova MT-09, moto originale che racchiude in sé lo stile di una naked e lo esprime con l’agilità di una motard. Una moto che potrà anche essere testata su strada prenotandosi sul sito web Yamaha al link www.yamaha-motor.eu/it/demobike/prenotazione.aspx.

Leggera con i suoi 170 kg circa di peso, la nuova MT-09 monta un motore 3 cilindri da 850 cc e 115 CV di potenza. Caratterizzata da un sistema dinamico a tre mappature (D-Mode), la moto si guida come una naked, per la posizione di guida rialzata e l’assetto. Le doti dinamiche sono però prettamente sportive e non sorprende che il team di progettisti sia lo stesso della R1. Disponibile nelle due colorazioni Matt Grey e Race Blu, Yamaha MT-09 costa 7.890 euro, che diventano 7.990 se si opta per le due colorazioni Deep Armor e Blazing Orange, contraddistinte dalle grafiche MT sul serbatoio, dai profili ruote in tinta, dalle forcelle con finitura oro e della scritta Yamaha sulle prese d’aria in 3D. Tre gli anni di garanzia, mentre l’ABS è un optional da 500 euro.