Yamaha FJR1300AE, marcia impeccabile

08:30 - Guidare una moto, una superba sport tourer Yamaha di 1.300 cc, con l’assetto sempre impeccabile e il comfort che neanche una limousine... Esagerazione? Può darsi, ma è proprio su quest’obiettivo che hanno lavorato i tecnici giapponesi approntando la Yamaha FJT1300AE con sospensioni a regolazione elettronica. Yamaha è la prima azienda motociclistica ad avvalersi di sospensioni elettroniche, che si adattano a qualsiasi superficie stradale e carico, ma per la prima volta l’abbinamento è con un cambio tradizionale.

Il guidatore può scegliere tra 4 regolazioni principali e un ventaglio di sotto regolazioni specifiche che rispondono a esigenze mirate di viaggio. Ad esempio, potrà adattare l’assetto delle sospensioni alla guida “Da solo”, “Da solo con bagaglio”, “In due” o “In due con bagaglio”, oppure dopo aver selezionato una delle 4 modalità principali può scegliere di tarare ulteriormente le sospensioni in modo “Soft”, “Standard” o “Hard”. In totale il pilota ha a disposizione qualcosa come 84 regolazioni possibili, così da assicurare alla moto sempre il miglior assetto su strada. Le sospensioni elettroniche intervengono sia sulla forcella Kayaba che sul monoammortizzatore posteriore, in modo da bilanciare costantemente avantreno e retrotreno.

Con l’arrivo a gennaio della FJR1300AE, Yamaha rafforza la sua gamma di moto sport tourer di alta fascia. Moto che sono meravigliose compagne di viaggio, comode e versatili, con un innovativo telaio in alluminio che supporta un motore molto potente e affidabile. Disponibile nei due colori Magnetic Bronze e Midnight Black, la Yamaha FJR1300AE con le sue sospensioni elettroniche costa a listino 18.690 euro, IVA e franco concessionario incluso.