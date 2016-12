Yamaha fa tredici!

12:00 - Un diluvio di novità quello che Yamaha porta alla 71° edizione dell’Eicma. Ben 13 modelli sconosciuti al pubblico italiano, come la bicilindrica MT-07, la nuova SR400 e la Super Ténéré XT1200ZE, fino al prototipo del primo tre ruote Yamaha: Tricity. Ma accanto a questa invasione, il pubblico avrà anche l’occasione di guidare - nell’area MotoLive - la moto più attesa della Casa di Iwata: la MT-09. D’obbligo munirsi di patente moto.

A battezzare le novità Yamaha all’Eicma 2013 nientemeno che due supercampioni del mondo: Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Partiamo proprio dalla MT-09, proposta nel Model Year 2014 con l’ABS di serie. Yamaha MT-09 è una originalissima naked-motard dalla livrea molto aggressiva, denominata Street Rally, che monta un motore 3 cilindri di 850 cc capace di sviluppare 115 CV di potenza. A listino è offerta al prezzo interessante di 7.890 euro. Ma all’Eicma Yamaha espone in anteprima mondiale anche la più piccola bicilindrica MT-07, che dalla sorella maggiore trae lo stesso carattere. Sapore vintage invece per la SR400 che però, attenzione, è una moto tutta nuova, pur nell’abito classico che l’ha fatta giungere al 35° anno di vita.

Grande accoglienza anche per la nuova XT1200ZE Super Ténéré, moto molto amata dagli italiani, in quest’ultima versione aggiornata nelle sospensioni (regolabili elettronicamente). Yamaha è presente anche con due custom: le nuove XVS1300 Custom e XV1300A CFD. Ma per chi cerca il comfort è a disposizione un’ampia offerta di scooter e maxi-scooter, a cominciare dai modelli X-MAX 125 e 250 che derivano direttamente dall’X-MAX 400. L’Eicma accoglie invece il re dei maxi scooter, TMAX, nella versione top di gamma “Bronze MAX“. Curiosità infine per il primo scooter a 3 ruote della Casa di Iwata, il Concept Tricity.