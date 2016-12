V-Strom 1000 ABS e le altre

09:00 - All’inizio Suzuki V-Strom nacque come mille. Era il 2002, ma la moto trovò la sua strada due anni dopo, quando esordì la versione 650 che divenne in breve la moto di media cilindrata (tra i 600 e gli 800 cc) più venduta al mondo. Ma il capitolo mille riprende adesso, più forte che mai, con la nuova generazione di Suzuki V-Strom 1000 con ABS di serie. La grande Sport Enduro Tourer giapponese è una delle grandi novità dell’Eicma 2013, anche per il bagaglio tecnico che deriva direttamente dalla MotoGP.

La maxi enduro giapponese, oltre all’ABS, dispone infatti del sistema di controllo della trazione settabile su tre mappature (1, 2 e Off) per fornire la miglior risposta del motore in base alle condizioni di marcia. La nuova V-Strom 1000 ABS è anche molto leggera, più di qualsiasi altra maxi enduro oltre i 1.000 cc e questo la rende dinamica, estremamente agile e maneggevole da guidare, anche per la gommatura di 19 pollici davanti e 17” dietro, che garantisce la dovuta stabilità. Il motore è bicilindrico da 1.037 cc e 100 CV di potenza, sviluppati a 8.000 giri al minuto, ma quel che sorprende è l’elevata coppia massima di 103 Nm, già disponibili a 4.000 giri, quindi a regimi bassi e medi, che consentono un’erogazione piuttosto fluida e costante

Una mille con caratteristiche da media cilindrata, facile da guidare e perfetta per il salto di categoria dei suzukisti che vogliono passare dalla V-Strom 650 alla nuova V-Strom 1.000 ABS. Ma in casa Suzuki non mancano le alternative “agili” e l’Eicma è stata la vetrina ideale per metterle in mostra: la GSR 750 si presenta ai nastri di partenza del 2014 con le nuove grafiche bianco-blu, la superbike GSX-R 1000 si è mostrata nell’esclusiva versione Special Edition e anche la V-Strom 650 si rinnova con l’inedita livrea “Gold Mat”. Novità importanti Suzuki le riserva anche alla gamma scooter, con le nuove versioni di Burgman 125 e 200, entrambe con l’ABS standard.