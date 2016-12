Suzuki rinnova Burgman 125 e 200

09:00 - Continua l’espansione della gamma Burgman. Suzuki, dopo aver rinnovato le versioni top di gamma 400 e 650, si dedica alle cilindrate più piccole 125 e 200. I due scooter dispongono ora di un impianto frenante con ABS e dischi freno anteriore e posteriore da 240 mm di diametro. Entrambi sono al terzo restyling in poco più di un decennio, anche se Burgman 200 ha preso il posto nel 2007 della cilindrata 150.

Cambia radicalmente il quadro strumenti dei nuovi Burgman 125/200, non solo si passa dai tre tachimetri circolari ai due attuali con un grande display digitale al centro, ma aumentano anche le funzioni e le informazioni per il guidatore, tra cui quella Eco Drive sul corretto stile di guida. Esteticamente lo stile resta quello elegante di tutta la gamma Burgman, con l’ottimale posizione di guida e la sella alta da terra soltanto 735 millimetri. Ma all’occhio esperto non sfuggirà il nuovo parabrezza, più carenato e protettivo, 10 cm più alto del modello del 2007 e testato in galleria del vento. Inedito è anche il codino, con due luci orizzontali che sostituiscono il precedente gruppo ottico unico.

Suzuki ha lavorato anche sulla versatilità dei due “piccoli” Burgman. Il vano sottosella è molto capiente, ha una capacità di 41 litri e può accogliere due caschi integrali, ma sotto il manubrio c’è anche un vano da 5,5 litri che può accogliere una bottiglietta da mezzo litro d’acqua e include una presa da 12V utile per ricaricare qualsiasi device elettronico. I nuovi Suzuki Burgman 125/200 saranno presentato al prossimo Eicma di Milano, il salone internazionale del ciclo e del motociclo che inizia il prossimo 5 novembre.