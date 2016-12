Suzuki Inazuma 250, la naked giovane

11:06 - Per i giovani è un’occasione da prendere al volo. Chi vuole entrare nel mondo delle due ruote, quello delle moto vere e non gli scooter, ha in Suzuki un prezioso alleato, perché propone la Inazuma 250 a un prezzo choc di 3.490 euro! La Inazuma è una moto vera, per design, per ciclistica, per la verve del motore bicilindrico 4 tempi, una naked di piccola cilindrata ma grande brio, con motore fronte marcia di 248 cc a iniezione elettronica e un cambio a 6 marce.

Insomma una vera Suzuki, con una ciclistica solida e corredata dalle sospensioni regolabili. E poi sa divertire, perché l’innovativo sistema di raffreddamento a liquido assicura performance elevate, ma che sa anche garantire consumi e costi di gestione contenuti: Inazuma 250 fa più di 30 chilometri con un solo litro di benzina, e con un pieno riesce a fare più di 400 chilometri. Il design della moto si ispira alla B-King, soprattutto nel frontale, anche se chiaramente questa quarto di litro è più snella e compatta. Le frecce sono a LED e gli specchietti retrovisori hanno un disegno esclusivo. Davvero bello è il sistema di scarico a doppia marmitta, interamente cromato.

La promozione prevede che questa moto adatta ai giovani neopatentati costi 3.490 euro, mentre la più accessoriata Inazuma Plus costi 3.790 euro. Questa è forse ancora più interessante, perché aggiunge nella dotazione standard il cavalletto centrale e il bauletto da 26 litri corredato delle piastre di supporto.