Street, la nuova Harley-Davidson

07:00 - Harley-Davidson ha scelto Milano per presentare in anteprima mondiale la nuova gamma Street. Nuovo il motore V-Twin Revolution X raffreddato a liquido e due le cilindrate - 500 e 750 cc - ma in Italia arriverà soltanto la Street 750. Una moto che è stata realizzata sulla base delle indicazioni e dei consigli forniti da clienti e appassionati, secondo il codice del Progetto Rushmore, che chiede al pubblico di interagire con i progettisti della Casa americana, tornata ad antichi splendori negli ultimi anni.

Erano 14 anni che Harley-Davidson non lanciava una nuova gamma moto e questo dà l’idea di quanto sia importante la presenza delle nuove Street all’edizione 2013 di Eicma. Due moto realizzate in puro stile Dark Custom, anche se rivolte a un pubblico più giovanile e di respiro internazionale. Il segmento delle custom, siano le “vecchie” bobber anni 50 e 60, o le moderne cruiser, va a gonfie vele in tutto il mondo e l’Eicma riserva a queste un’area dedicata. Con le Street debutta anche il motore V-Twin Revolution X, montato in un nuovo telaio stretto e snello, progettato per migliorare l’agilità delle moto. Queste hanno la sella ribassata, sospensioni inedite e un grande manubrio per favorire la maneggevolezza e la sicurezza.

Le nuove Harley-Davidson Street arriveranno nel 2014, per ogni informazione è disponibile il sito Internet www.h-d.com/street.