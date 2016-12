Scooter, la "Evolution" elettrica

09:39 - Se il futuro della mobilità sarà sempre più elettrico, una parte del merito andrà certamente agli scooter. Perché sanno muoversi con agilità e senza inquinare per percorrenze brevi, giusto quel che serve a chi si sposta per andare al lavoro o a scuola. Già forte nel segmento dei maxi-scooter, BMW cavalca quest’onda e presenta il prototipo C Evolution, un maxi che a batterie cariche fa 100 chilometri.

Il punto di partenza sono i nuovi scooter BMW C 600 Sport e C 650 GT, con motori termici classici e molto versatili. Ma nella stessa categoria la Casa bavarese sta lavorando a un modello alternativo, dotato di motore elettrico e batterie agli ioni di litio. A corrente di 220V/16A bastano soltanto 3 ore per la ricarica (4 con corrente 12A) e poi si riesce a fare all’incirca 100 km, un’autonomia perfetta per l’utilizzo metropolitano. Il motore elettrico raffreddato a liquido di BMW C Evolution sviluppa un picco di potenza di 47 CV e raggiunge la velocità massima di 120 km/h.

BMW propone sul suo scooter 4 distinte modalità di guida: Road che ottimizza prestazioni ed efficienza; Eco Pro che massimizza l’efficienza; Sail per la marcia fuori dal traffico; Dynamic per acquisire un pizzico di vivacità in più. Inoltre c’è un innovativo sistema di recupero dell’energia, che avviene automaticamente sia durante la fase di rilascio che di frenata. BMW C Evolution è dotato di ABS e del Torque Control Assist (TCA), che vigila sulla stabilità dinamica dello scooter e limita la coppia in caso di slittamento della ruota posteriore, soprattutto su fondi bagnati in caso di brusca frenata. Nella dotazione dello scooter elettrico non mancano le luci diurne a LED e un grande display TFT a colori.