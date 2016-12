Sarà una Ducati la moto di William?

09:30 - La passione per le moto di William ha un accento italiano. L’erede al trono d’Inghilterra ha approfittato del salone di Birmingham – il Motorcycle Live – per visitare lo stand Ducati e salire in sella ad alcune delle più belle superbike della Casa di Borgo Panigale. Che stia cercando una bella moto dopo aver trovato una bella moglie?

Il figlio di Carlo e Diana ha fatto così “conoscenza” della nuova Ducati 1199 Superleggera, che debutta proprio in questi giorni sul mercato britannico in un’edizione limitata di soli 500 esemplari. Ma il Principe è rimasto molto colpito anche dalla nuova Ducati Monster 1200 (reginetta dell’Eicma di Milano) e dalla Ducati Diavel. Si è anche soffermato sulla 899 Panigale che gareggerà nella serie Ducati TriOptions Cup, un campionato che farà da supporto al Campionato britannico Superbike nel 2014. E notizie sulle “rosse” ha voluto scambiare con Tim Maccabee, Amministratore Delegato di Ducati UK, e Shane Byrne, il campione nazionale di Superbike.