Nuovo Peugeot Geopolis 300 GT

08:30 - A breve distanza dal lancio del nuovo Geopolis 300, Peugeot manda a listino anche il rinnovato Geopolis 300 GT, versione più grintosa dello scooter best-seller francese. Che nel look si caratterizza per il doppio parabrezza: quello alto e ampio con paramani integrato più il parabrezza estivo sport fumé. Una soluzione che permette il giusto grado di protezione a seconda delle stagioni.

Geopolis 300 GT si caratterizza infatti per la sua vocazione extra-urbana e la sua versatilità d’uso. Sa cioè farsi apprezzare nelle gite fuori porta e in quel commuting quotidiano casa-lavoro che magari richiede un pendolarismo periferia/città più lungo. Nuova è infatti anche la sella, molto confortevole e con lo schienalino per il conducente integrato, mentre il passeggero beneficia di un’altezza di seduta ridotta. Sempre per il discorso delle lunghe percorrenze, Peugeot Geopolis 300 GT dispone di una dotazione di sicurezza importante, il doppio freno a disco anteriore, ed è l’unico scooter a ruota alta (16 pollici) ad avere questo equipaggiamento.

Come già il Geopolis 300, il motore è il monocilindrico 4 tempi 4 valvole a iniezione elettronica, di cilindrata 300 cc e potenza massima di 22 CV a 7.250 giri, per una coppia massima di 23 Nm a 6.000 giri al minuto. Garanzia di prestazioni brillanti, buoni scatti e belle riprese. Questo mese Peugeot promuove la gamma Geopolis a listino e la versione GT – che ufficialmente costa 4.630 euro, IVA inclusa – viene proposta al prezzo di 3.978 euro (soltanto 50 euro in più di Geopolis 300). E nel prezzo sono inclusi 4 anni di garanzia e due di assistenza stradale.