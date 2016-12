08:00 - Apre giovedì prossimo, 7 novembre, la 71° edizione del Salone del ciclo e del motociclo (Eicma) e la nuova Fiera di Milano si appresta a proporre le più importanti novità su due ruote del prossimo anno. Ma tra tante innovazioni – veicoli elettrici e tecnologie di comunicazione su tutte – spicca anche qualche classica proposta evergreen. Come la Vespa Primavera, la cui prima serie debuttò nel 1968.

Oggi ritorna quel modello e quei valori che incarnava: libertà, anticonformismo, ribellismo, gioventù. Oggi il prestigioso brand del gruppo Piaggio sta rinascendo a nuova vita, basti pensare che nell’ultimo decennio la Vespa ha triplicato la sua produzione. Naturalmente la nuova Vespa Primavera ha un design radicalmente nuovo, perché frattanto si è andati avanti nei materiali e nelle tecniche e queste dettano anche i nuovi stili: la scocca è in acciaio, le motorizzazioni sono a due e quattro tempi e ci sono anche le motorizzazioni 3 valvole che sono una peculiarità di Vespa. Dalla Vespa 946 – la più esclusiva di tutte le Vespa – arrivano alcuni raffinati dettagli di stile. La versione Primavera – attesa per il 2014 – sarà proposta in 4 versioni: 50 2T, 50 4T, 125 3V e 150 3V.