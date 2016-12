08:00 - Tante modifiche tecniche, ma il fil rouge col modello precedente resta sempre la seducente carenatura integrale. Stiamo parlando della Kawasaki Z1000SX, il cui Model Year 2014 rivede telaio e motore, ma anche gli accessori. Una moto sportiva e al tempo stesso turistica, che a dispetto del design aggressivo offre una posizione di guida rilassata e quasi eretta, all’insegna del concetto di estetica funzionale.

La nuova Kawasaki Z1000SX ha un disegno del profilo anteriore della carenatura che convoglia l’aria attorno alla moto, consentendo alla carenatura stessa di essere più sottile al centro e all’aria di non scaldare troppo le gambe. Il parafango anteriore di taglio sportivo aiuta sia il look che l’aerodinamica, mentre il codino slanciato e compatto sposta la massa, sia fisicamente che visivamente, verso la parte anteriore della moto. Davvero bella l’ultima mille Kawasaki, con le frecce anteriori montate direttamente sulla carenatura e la luce di posizione posteriore a LED. Kawasaki ha poi preparato un set di borse laterali completamente integrate, disegnate per armonizzarsi con l’aerodinamica della moto.

Ma di sostanza sono anche le modifiche apportate a telaio e motore. Nuova è la forcella rovesciata anteriore da 41 mm e rivisto è il sistema di controllo della trazione, con tre modalità di risposta, mentre il motore 4 cilindri 4 Tempi di oltre 1.000 cc è stato modificato per aumentare la spinta sia in accelerazione che agli alti regimi. Un motore con due mappature selezionabili, che arriva a erogare 142 CV. Il cambio a 6 marce propone una sesta allungata per migliorare il comfort di guida e l’uso turistico della moto. Nuovo è anche l’impianto frenante: le pinze monoblocco Tokico ad attacco radiale forniscono una migliore sensazione di controllo nella guida. Il disco anteriore ha diametro da 300 mm, il posteriore da 250 mm, senza considerare l’ABS che già la precedente versione aveva.

