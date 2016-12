New eBike 500L, l’idea bici di Fiat

08:00 - L’Eicma di Milano è per tutti il Salone della moto, ma in realtà la grande rassegna internazionale meneghina è dedicata alle due ruote. Anche le biciclette quindi, che pur relegate in ambiti ridotti sanno regalare ai visitatori molte sorprese. Come la New eBike 500L, la nuova bicicletta elettrica realizzata da Fiat e Compagnia Ducale. Una bici sicuramente “stilosa”, per di più pieghevole, che si ispira alla 500L e che nasce dalla collaborazione tra Compagnia Ducale e il Centro Stile Fiat.

È l’originalità il concetto che sta alla base delle bici elettriche pieghevoli di Compagnia Ducale. Mezzi davvero speciali, campioni di praticità, perché aumentano le possibilità di spostamento in ambito urbano. La New eBike 500 è progettata per entrare alla perfezione, una volta piegata, nel bagagliaio della Fiat 500L. Questa bici a pedalata assistita vanta un motore brushless 36V/250W e una batteria al litio nascosta nel telaio in alluminio, dotazioni che assicurano circa 50 km di autonomia senza sudare più di tanto. Ha ruote da 20 pollici e il manubrio è equipaggiato di pannello a LED, mentre il portapacchi è di serie. La gamma accessori include il cavalletto, le luci anteriori e posteriori a batteria, i parafanghi in alluminio. Originale anche la colorazione della New eBike 500, una tonalità pastello del tricolore (verde, bianco e rosso). La bici sarà commercializzata a partire dal prossimo mese di dicembre al prezzo di 1.299 euro.