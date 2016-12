Nel 2014 Honda le CB650F e CBR650F

08:30 - Le moto di media cilindrata Honda intraprendono una nuova strada. Tralasciato il “vizio” di aumentare la cubatura, Honda sceglie la strada opposta e lancia due medie di 650 cc più adatte al target giovanile, senza però venir meno alla dinamicità del motore 4 cilindri bialbero. Nascono così le nuove CBR650F e CB650F, una sportiva con carenatura integrale e una naked che per il loro look innovativo hanno conquistato molti cuori all’ultima edizione dell’Eicma.

La CBR650F è una nuova moto sportiva in casa Honda, il cui motore 4 cilindri di 649 cc privilegia l’erogazione di coppia già ai medio-bassi regimi (sotto i 4.000 giri al minuto), mentre la massima di 83 Nm è erogata a 8.000 giri. La potenza di 87 CV è sviluppata a 11.000 giri. Tutt’altro che “estrema”, la nuova CBR650F si caratterizza tra le sportive per il fatto di aver cercato l’equilibrio tra peso ridotto, buona ergonomia di guida e performance dinamiche. Stessi valori di potenza e coppia li esprime la naked CB650F, che ha una personalità molto forte e ben distinta dalla Hornet (di cui mira a prendere il posto nel cuore dei centauri itaiani).

Le due nuove 650 Honda sono state realizzate a partire da un telaio tutto nuovo, a doppio trave in acciaio con il forcellone in alluminio, e hanno l’ABS di serie. Entrambe dispongono di splendidi cerchi a 6 razze sdoppiate in alluminio pressofuso, che accolgono pneumatici da 17 pollici, 120/70 anteriori e 180/55 posteriori. La sella è posta a 810 mm di altezza, ma a stupire per il target medio è la qualità della strumentazione completamente digitale. Non ancora diffusi i prezzi.

