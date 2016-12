MV Agusta Turismo Veloce 800: un viaggio nel design

16:00 - La storia narra che il conte Domenico Agusta, spinto dalla forte voglia di affermazione nel campo dei motori, creasse la Meccanica Vergherà, una realtà che si concretizzò nella conquista dei 75 Titoli Mondiali, un sogno che rappresenta una pietra miliare nella storia del motociclismo. La storia non dimentica e così nel 2013, MV Agusta svela la sua ultima “creatura”: la Turismo Veloce 800. Libertà, emozioni, orizzonti, passioni: stadi che rappresentano al meglio ciò di cui la nuova MV Agusta Turismo Veloce incarna: sensazioni che sono vivibili e scopribili anche grazie ad una moto nata per viaggiare con passionalità.

MV Agusta Turismo Veloce 800 rappresenta ciò che ogni motociclista desidera affrontare, un lungo orizzonte fatto di curve, affrontante con la massima sicurezza e con il dovuto divertimento, un pezzo di storia che unisce la monotonia dei rettilinei per giungere a destinazione. Un design che non lascia dubbi, un motore che riporta in auge tutta la sofisticatezza delle corse, un telaio che rappresenta il perfetto connubio tra sportività e sicurezza: signori la MV Agusta Turismo Veloce 800 è realtà! Il telaio rappresenta la tradizione MV Agusta, un traliccio che all’anteriore presenta tubi di acciaio, completato da piastre laterali in lega di alluminio: leggerezza ma anche rigidità e sicurezza, grazie anche ad un innovativo sistema di sostegno per la sella del pilota e passeggero e ad un originale sistema di aggancio delle borse laterali, dove salta subito all’occhio un elemento in lega leggera di alluminio che sostiene il tutto.

Un telaio che si sposa alla perfezione con un comparto sospensioni d’avanguardia: sulla Turismo Veloce Lusso, è presente il sistema MVCSC che prevede forcella anteriore ed ammortizzatore posteriore Sachs con controllo elettronico. La centralina elettronica sovrintende il funzionamento delle sospensioni, variandone continuamente la regolazione idraulica e la risposta a secondo del tipo di utilizzo e del percorso affrontato. Questo algoritmo che controlla il funzionamento delle sospensioni “Skyhook” rappresenta un’esclusiva firmata MV Agusta. Interessante è anche l’architettura del motore della MV Agusta Turismo Veloce 800: si tratta di un tre cilindri in linea dotato di una elettronica particolarmente evoluta. Nel motore sono integrati i circuiti di raffreddamento e dell’olio: tutto ciò permette una estrema compattezza del motore, grazie anche ad un albero motore controrotante che assicura un ottimo rendimento del propulsore riducendo drasticamente l’inerzia dovuta ai cambi di direzione.

L’elettronica fa da padrona anche nella gestione della potenza massima: i 125cv erogati dal 3 cilindri possono esser addolciti e portarti a 100 nella mappatura turismo ed in quella Rain. Da segnalare una strumentazione estremamente futuristica che permette di impostare con estrema facilità numerosi parametri di funzionamento della MV Agusta Turismo Veloce 800 quale il controllo della trazione, quello della stabilità, anteprima assoluta per una moto, e quello di trazione.

Ancora una volta il design Italiano arriva nel cuore dei Motociclisti.