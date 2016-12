MV Agusta Rivale 800, fun bike

08:00 - È già fuori in strada la Rivale 800, la media cilindrata (ma grandissima potenza) con cui MV Agusta stupì la passata edizione dell’Eicma di Milano. Nel 2012 fu infatti eletta quale “moto più bella” del salone. Con il suo originale motore 3 cilindri di 800 cc e 125 CV di potenza, la MV Agusta Rivale è la moto più potente della sua categoria e promette grandi emozioni anche per il cambio elettronico EAS (Electronically Assisted Shift) che assicura innesti super veloci.

Sportiva verace, la Rivale 800 è una “fun bike”, una moto cioè progettata per far divertire il pilota. Questi ha una posizione di guida ben caricata sull’avantreno, grazie al particolare disegno a schema misto del telaio, con la sezione anteriore a traliccio in tubi di acciaio, la centrale caratterizzata da due piastre in lega di alluminio e il monobraccio posteriore a completare l’opera. Forcella Marzocchi e ammortizzatori Sachs qualificano la dinamica sportiva della media cilindrata varesina, che come gomme monta Pirelli Scorpion Trail.

Moderna e a cristalli liquidi si presenta la strumentazione, ma dal punto di vista tecnologico il vanto della Rivale 800 è la piattaforma che coordina le 4 mappe motore, l’acceleratore Full Ride-By-Wire e il controllo di trazione su 8 livelli, dando così la possibilità al pilota di personalizzare risposta motore, limitatore dei giri, freno motore e altri parametri. Interessante il prezzo: MV Agusta Rivale 800 costa 12.690 euro.