08:00 - La collaborazione tra MV Agusta e l’artista designer Simone D’Auria colpisce nel segno. Ancora una volta, perché dopo la Brutale California 2012, che fu esposta la prima volta all’“Art Masters” di St. Moritz, adesso è la volta della Brutale California 2013. Legno, carbonio, decorazioni oro, per una moto speciale che sprigiona emozioni ed esalta tutti i sensi.

MV Agusta Brutale California 2013 è un concentrato rarissimo di idee ardite e materiali innovativi che vengono impiegati per assemblare una moto. Il design è qualcosa di più che meramente esclusivo, è unico. Adotta il legno nella specifica Wood Vibrations, il carbonio, una colorazione blu vertigo e oro, per un’eleganza sconosciuta al segmento delle moto supersportive, che sanno scaricare a terra più di 150 CV. La nuova Brutale California è insomma l’espressione massima della MV Agusta Brutale Corsa e potrà essere ammirata soltanto in musei e gallerie d’arte internazionali. Perché se la Brutale Corsa è disponibile a listino a 21 mila euro circa, la Brutale California 2013 è un modello che non ha prezzo.