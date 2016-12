Le mille anime di Suzuki V-Strom 1000 ABS

07:00 - Per il lancio della nuova V-Strom 1000 ABS, Suzuki ha organizzato serate speciali d’intrattenimento in molte città italiane. Nelle sue concessionarie le “Suzuki Vip Night” accompagneranno gli italiani alla scoperta della nuova Sport Enduro Tourer durante le festività natalizie e fino all’Epifania. Suzuki V-Strom 1000 ABS ha di serie, oltre all’antibloccaggio dei freni, anche il controllo elettronico della trazione, settabile su tre mappature.

La nuova V-Strom 1000 ABS è una moto dalle molte anime: è ideale per grandi viaggi, anche su terreni difficili che richiedono performance da enduro, ma sa essere anche molto divertente con quel suo potente motore bicilindrico di 1.037 cc e 101 CV di potenza, erogati a 8.000 giri al minuto. Non è stato dunque facile costruire un design che tenesse conto di tutte queste anime e desse alla V-Strom 1000 la personalità giusta. Il look si caratterizza per il frontale a “becco” e per le linee armoniose, che sposano l’ottima ergonomia della posizione di guida. La moto è dotata di borse laterali e ben tre tipi di bauletti, tutti perfettamente integrati. Tra le dotazioni comfort spicca il parabrezza regolabile in altezza e angolazione, e standard è anche la presa da 12V posta sotto il pannello strumenti.

Dal punto di vista tecnico, la moto è equipaggiata con le stesse pinze freno anteriori monoblocco ad attacco radiale della sportiva GSX-R 1000. Oltre ai 101 CV a 8.000 giri, il bicilindrico sviluppa 103 Nm di coppia a soli 4.000 giri, è quindi un motore pieno e vigoroso fin dai regimi più bassi. La moto è dotata poi di un sistema di controllo del minimo che grazie alla valvola a farfalla integrata contribuisce a un più rapido avviamento a freddo, alla regolazione del minimo e ad abbattere le emissioni inquinanti. Rispetto alla precedente V-Strom 1000 senza ABS, il bicilindrico vanta due candele per cilindro e gli iniettori sono a 10 fori (contro 4), così che la maggior efficienza consente alla V-Strom 1000 ABS di rispettare lo standard Euro 3. Il prezzo indicativo della moto è di 12.500 euro.