Kawasaki, primo scooter in Europa

09:00 - Ha appena vinto il Mondiale di Superbike con Tom Sykes, ma Kawasaki ha voglia di coltivare anche il pubblico più tranquillo ed è pronta a lanciare il suo primo scooter sul mercato europeo. Si chiama J300 e ha un design che richiama stilisticamente le superbike Kawasaki. Per la sua vocazione urbana, lo scooter J300 completa una gamma metropolitana che include moto come la Serie ER e la Versys.

Per Kawasaki si tratta di colmare un gap nei confronti degli altri costruttori moto giapponesi, che accanto a superbike sportive e tourer di grandi cilindrata producono scooter e maxiscooter, molto apprezzati in Europa. Partner di Kawasaki, sia per la parte meccanica che per ciclistica e motore, è Kymco, brand specializzato nella produzione di scooter affidabili. Il design e l’ingegnerizzazione sono però interamente del team di progettazione e ingegneria della Casa di Akashi, col supporto del reparto europeo di ricerca e sviluppo. Il debutto ufficiale di Kawasaki J300 è previsto al prossimo Salone internazionale di Milano (Eicma), dove la Casa nipponica svelerà anche la nuova Z1000. Nelle concessionarie italiane, la J300 sarà disponibile dalla fine del 2013.