Il ritorno di MV Agusta alle corse iridate

07:30 - MV Agusta torna a correre. Una notizia che era nell’aria, ma adesso ufficializzata dal patron Giovanni Castiglioni. Lo farà nel 2014 partecipando ai Mondiali Superbike e Supersport e grazie a un partner russo, il team Yakhnich Motorsport. Per i tanti fan è la fine di un’attesa durata 37 anni. Nella storia del motociclismo il marchio MV Agusta occupa un posto inarrivabile: 75 titoli mondiali vinti dal 1952 al 1974 (38 piloti e 37 costruttori). Nella Classe 500 - la classe regina oggi equiparabile alla MotoGP - ha vinto 18 titoli mondiali, nel 1956 e poi 17 di fila dal 1958 al 1974, con nomi del calibro di John Surtees, Mike Hailwood, Giacomo Agostini. Le leggende più grandi delle due ruote.

Il ritorno della Casa varesina alle corse iridate avverrà con il Team Ufficiale “MV Agusta Reparto Corse - Yakhnich Motorsport”, una collaborazione che garantirà anche ritorni d’affari importanti tra Italia e Russia. La partnership tra le due aziende porterà in futuro anche alla realizzazione delle moto replica per i team privati . A correre nel 2014 saranno la MV Agusta F3 nel Campionato Supersport e la F4 RR nella Superbike, ma per conoscere i nomi dei piloti bisogna ancora aspettare. Giovanni Castiglioni, Presidente di MV Agusta, ha spiegato il ritorno alle corse come “un passo molto importante e ambizioso per MV Agusta. La mia scelta è dettata dal cuore: le corse sono sempre state la grande passione di mio papà, che ha portato le sue aziende a vincere in ogni specialità, dalla Classe 500 alla Paris-Dakar con la mitica Cagiva, ai primi mondiali in Superbike con Ducati, passando per lo sterrato con Husqvarna. Ma il suo vero sogno era rivedere l’MV Agusta correre. Sono molto orgoglioso di poterlo realizzare io”.