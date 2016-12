Honda, occhio di riguardo per l’Italia

08:30 - Uno stand immenso, con decine di moto e scooter in esposizione e per la maggior parte assolute novità. È Honda, il più grande costruttore moto al mondo, che sente molto questo ruolo e all’Eicma di Milano è sempre molto presente. Anche con proposte specifiche per il mercato italiano, da poco alle prese con la nuova normativa per la patente A2 e il progressivo passaggio della licenza di guida dalle moto di piccola cilindrata alle più potenti superbike.

Importante è anche l’approccio alla sicurezza da parte di Honda. La gamma 2014 è quasi interamente dotata di ABS di serie, ma ad attrarre i centauri più navigati è senza dubbio il cambio sequenziale a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), oggi presente su sette modelli. Difficile dire quale sia la moto più importante della gamma esposta , ma il dominio Honda tra le medie cilindrate ci induce a partire dalle nuove CBR650F e CB650F, due medie con motore 4 cilindri in linea da 650 cc, moto facili da guidare e molto agili, ma anche innovative nel look. Carattere più sportivo, ma cilindrata inferiore per la CBR300R, con motore monocilindrico a iniezione elettronica, l’ABS di serie e il design ispirato alla Fireblade.

E proprio quest’ultima arriva a Milano forte di un restyling tecnico di grande spessore agonistico. Le due versioni 2014 di Honda CBR1000RR Fireblade e CBR1000RR Fireblade SP sono vere sportive da portare in pista prima ancora che su strada. Cambiano pelle anche la VFR800F e la Crosstourer, due moto con motore V4 che sono state migliorate nella dotazione elettronica, grazie all’introduzione del “Selectable Torque Control” a tre livelli di intervento. Interessanti le tre cruiser Honda: CTX1300, CTX700 e CTX700N. Moto nuove, ma che rappresentano il giusto compromesso tra comfort e tecnologia, col vantaggio ulteriore per le due moto di 700 cc di poter essere guidate con la patente A2 e A2 automatica, vista la presenza del cambio DCT.

Gli amanti della gamma NC hanno ora a disposizione le due naked NC750X e NC750S, la cui cilindrata maggiorata (750 cc) assicura più divertimento e al tempo stesso contiene i consumi fino a 30 km circa con un litro di benzina. Incremento di cilindrata anche per Integra, l’esclusivo crossover Honda che è riuscito a soddisfare i gusti dei motociclisti e quelli degli scooteristi.