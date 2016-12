Harley-Davidson Fat Bob Refresh

08:30 - Innovazione nel solco della tradizione. Un restyling difficile quello operato da Harley-Davidson sulla Fat Bob, storica “dark custom” che in questa nuova edizione si presenta con dettagli color nero anziché cromati. Ma tutta la gamma 2014 del glorioso brand di Milwaukee si presenta rinnovata e più moderna, nella motoristica, nelle sospensioni e nelle dotazioni.

Il tratto distintivo della Fat Bob Refresh resta però il parafango posteriore in stile “chopper” e gli pneumatici con battistrada tassellato, che infondono alla moto una magnifica presenza su strada. Harley-Davidson ha poi dotato la sua grande custom di nuove sospensioni, angolate diversamente in modo da creare un assetto nuovo, più aggressivo, rafforzato dalle marmitte anch’esse nuove a taglio obliquo. E poi debuttano i sofisticati doppi fari anteriori e le luci posteriori a LED, mentre i cerchi lenticolari da 16 pollici sono in alluminio color nero e verniciati a polvere con il logo Harley-Davidson inciso al laser. Novità anche nella strumentazione: la Fat Bob Refresh ha la consolle con blocchetto di accensione integrato e tachimetro elettronico da 5 pollici con display LCD multifunzione e spie a LED.

Una serie di migliorie apportate a tutte le moto Harley-Davidson nell’ambito del “Progetto Rushmore”, che per 4 anni ha sentito i pareri dei clienti per migliorare i prodotti. Anche il motore – il classico Twin Cam 103 da 1.690 cc – è cambiato. Dispone di iniezione elettronica sequenziale ed è in grado di erogare 132 Nm di coppia a 3.500 giri. Abbinato vi è il cambio Cruise Drive a 6 marce. Significativa l’adozione del doppio freno a disco anteriore. Il prezzo chiavi in mano della Fat Bob Refresh è di 17.100 euro.