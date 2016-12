Ducati Riding Experience, i corsi 2014

08:30 - Ducati ha aperto le iscrizioni per il 2014 della sua scuola di guida, la Ducati Riding Experience. Per l’11° edizione saranno a disposizione degli allievi le nuovissime 899 Panigale e Monster 1200. La prima è la grande novità del 2013 e sarà utilizzata per i corsi di primo e secondo livello, la nuova Monster 1200, eletta “moto più bella” del Salone della moto di Milano, è destinata al corso intermedio. Le iscrizioni sono possibili sul sito www.ducati.it.

Dal principiante allo specialista che desidera la certificazione del Master di pilotaggio, i corsi Ducati Riding Expercience (DRE) sono strutturati per soddisfare tutti gli appassionati di moto. I corsi 2014 propongono nuovi format, possono accogliere fino a 50 iscritti e si articolano su due giorni. Il Master invece è limitato a 12 partecipanti, mentre al livello tecnico più elevato è stata confermata la Troy Bayliss Academy, con il campionissimo australiano a fare da istruttore per 5 soli partecipanti molto esperti. Solo per questo corso verrà guidata la 1199 Panigale S con scarico Termignoni. A guidare il team di istruttori è Dario Marchetti, che nel suo staff conta piloti del calibro di Poggiali e Casoli. I circuiti dove si svolgeranno i corsi sono Adria e il Mugello, il calendario completo è disponibile sul sito www.ducati.it alla sezione “Experience”.

Ducati 899 Panigale è una streetbike dalla raffinata dinamica sportiva, il cui bicilindrico è estremamente potente per la categoria delle “medie” cilindrata: 148 CV a 10.750 giri! La moto adotta il cambio elettronico sportivo Ducati Quick Shift (DQS), che consente cambi marcia istantanei, senza utilizzare la frizione e mantenendo il gas aperto. Di serie la 899 Panigale vanta il Riding Mode con tre modalità di marcia, l’acceleratore Ride-by-Wire, l’ABS a tre livelli e il Ducati Traction Control. Impronta sportiva hanno sospensioni, freni e pneumatici: la forcella anteriore Showa BPF da 43 mm di diametro si abbina al monoammortizzatore posteriore Sachs completamente regolabile. L’impianto frenante Brembo è coadiuvato dall’ABS Bosch a 3 livelli, mentre i cerchi calzano pneumatici Pirelli Diablo Rosso Corsa. Il prezzo di Ducati 899 Panigale è di 15.790 euro.