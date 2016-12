Ducati Monster 1200: l’evoluzione del bicilindrico Testastretta

15:30 - Ducati Monster 1200 rievoca una storia lunga oltre venti anni, un concept che rappresentò il coraggio della casa motociclistica bolognese di osare, di esplorare un mondo fino ad allora sconosciuto, un segmento di mercato fatto di moto pure, essenziali, spartane, dove al centro c’era il pilota che viveva, in sella alla sua moto “nuda”, l’aria!

La storia è fatta di ripetizioni, di un susseguirsi di successi e così all’Eicma 2013, Ducati ripresenta la più delle muscolose edizioni del suo Monster, la versione 1200!



Accattivante e dallo stile inconfondibile, il nuovo Ducati Monster 1200 ricalca il successo delle versioni S4R ed S4RS: due i livelli di potenza, due gli allestimenti, due le combinazioni di questa moto che rappresenta la storia del motociclismo.

Ducati sbaraglia la concorrenza proponendo una prima versione del Ducati Monster 1200 da 135cv, versione che trova la sua “massima espressione” nell’allestimento S, dove la potenza massima sale a 145 cv con un peso a secco di soli 182kg.



Cuore di questa interessante naked è il bicilindrico quattro valvole denominato “ Testastretta Evoluzione II”: si tratta di un propulsore derivato direttamente dalla 1198 superbike, addolcito nell’erogazione, in grado di sprigionare una potenza di assoluto rilievo. Sono ben 145 i cavalli disponibili sul Ducati Monster 1200S, un dato che parla chiaro su quanto i tecnici bolognesi abbiano lavorato per ottenere un risultato estremamente appagante su strada ed in pista: la frizione a bagno d’olio è dotata di antisaltellamento, i condotti di scarico presentano un diamentro variabile da 50 a 52 mm, l’air box di ampie dimensioni consente di ottenere volumi d’aria importanti, con un conseguente miglioramento delle performance del motore alle alte velocità.

Design, esclusività ma anche e soprattutto tanto divertimento alla guida, perché il poderoso Testrastretta Evoluzione II, è un motore carico di coppia, un propulsore capace in tutta sicurezza, grazie al sistema di controllo della trazione e all’ABS, di proiettare il pilota a velocità vertiginose. Ottima la dotazione tecnica del Ducati Monster 1200S che offre di serie forcelle Ohlins da 48 mm con trattamento al TIN, mono Ohlins con serbatoio piggy back integrato, cerchi in lega leggera con pneumatici Pirelli Diablo Rosso II (120/70 all’anteriore e 190/55 al posteriore), impianto frenante Brembo con pinze monoblocco M4-32 e dischi da 320 mm, pompe radiali anteriori e disco freno posteriore da 245 mm. Differenze evidenti sulla base le troviamo nella forcella, una Kayaba da 43 mm e nel mono ammortizzatore Sachs completamente regolabile Il Ryde-by-Wire dispone di 3 livelli ed è associato al Riding Mode Ducati, una modalità che prevede tre diversi livelli di potenza, selezionabili semplicemente con un pulsante al manubrio: Sport, Touring ed Urban.

La storia continua ….