Dal cilindro KTM la 1290 Super Duke R

09:30 - Nel gergo KTM è semplicemente “The Beast”. La 1290 Super Duke R è una naked dalla mole imponente, che incute timore sin dal primo sguardo e che su strada conferma tutta la sua “bestialità”. Tra le regine dell’ultima edizione dell’Eicma, la KTM 1290 Super Duke R si caratterizza per la linea estrema e ultra aggressiva, che integra alla perfezione il motore bicilindrico di 1.301 cc e 180 CV di potenza.

Un motore 4 Tempi potente ma leggero, tanto che l’intera moto nel suo complesso arriva a soli 189 kg di peso. Impressionante anche la coppia massima: 144 Nm e per gran parte disponibile già a medi regimi, così che la super KTM riesce a esprimere doti di scatto e ripresa da sportiva vera: da 0 a 200 km/h in 7,2 secondi. Una moto che ridefinisce il concetto di streetfighter, programmata per il puro piacere di guida, che sia la pista o il traffico cittadino, ma più di tutto ama la libertà dei grandi spazi. È d’altronde lo spirito vero di KTM, azienda di successo, che quest’anno porta a casa l’ennesimo titolo mondiale motocross con Tony Cairoli e l’acquisizione del marchio Husqvarna dal gruppo BMW.

Davvero evoluta è l’elettronica della Super Duke, che propone tre differenti mappature del motore: Rain, Street, Sport. Due mappe invece per l’ABS, con una modalità “supermoto” che consente derapate in ingresso curva con maggior tranquillità. La Super Duke è dotata di un moderno quadro strumenti, con un display a cristalli liquidi che affianca il quadro centrale con contagiri analogico e l’indicatore di cambiata. L’acceleratore ride-by-wire esprime modernità ed efficienza, tanto che KTM offre la moto con intervalli di manutenzione di 15.000 km. A listino la KTM 1290 Super Duke R costa 15.750 euro.